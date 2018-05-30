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عرض تجربة التضامن فى حماية الأطفال بلا مأوى بمجلس النواب

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:09 م
عرض تجربة التضامن فى حماية الأطفال بلا مأوى بمجلس النواب غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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عرض فريق عمل برنامج حماية الأطفال بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى فى جلسة لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى ووكيل اللجنة النائب محمد الحسينى وأعضاء اللجنة وبحضور الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزير التضامن، تجربة وزارة التضامن الاجتماعى فى حماية الأطفال بلا مأوى وخطة الوزارة لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية وخاصة مؤسسة دور التربية بالجيزة.

 

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم حرصها على تعزيز التعاون مع مجلس النواب وتبادل الأفكار والرؤى، وأنه خلال الجلسة تم استعراض التحديات التى تواجه دور التربية بالجيزة والتى تخضع لخطة تطوير شاملة كإحدى المؤسسات التابعة للبرنامج القومى حماية الاطفال بلامأوى والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

 

كما تم خلال الجلسة عرض فيلم الشارع مش مكانك والذى يوضح آليات عمل برنامج حماية الأطفال بلا مأوى، ووعدت الوزارة بإتاحة الملاعب الخاصة بدور التربية بالجيزة وفتحها لأبناء الحى لممارسة الرياضة.

 

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى تنفذ البرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى للحد من ظاهرة أطفال الشوارع بالتعاون مع صندوق تحيا مصر فى 10 محافظات الأكثر كثافة لهذه الظاهرة، وهي: "القاهرة، الجيزة،الاسكندرية، القليوبية، المنوفية، الشرقية، السويس، بنى سويف، المنيا، وأسيوط"، بتمويل قدره 164 مليون جنيه.


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التضامن

حماية الاطفال بلامأوي

بمجلس النواب




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