ضبط 71 توك توك مخالف و11 دراجة نارية بدون لوحات فى حملة بالإسكندرية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، حملة مُكبرة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة، بدوائر أقسام المحافظة شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى والمرور والأقسام لضبط مركبات التوك توك و الدرجات النارية والتروسيكلات المخالفة وكذا إزالة الإشغالات .
وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 71 مركبة توك توك ، 11 دراجة نارية بدون لوحات ، 8 تروسيكل، فى مجال ضبط المخالفات المرورية، وضبط ، 39 مكبر صوت وسماعات ، فى مجال ضبط مخالفات المرافق .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.
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