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الأربعاء، 30 مايو 2018 03:17 م
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ضبط 71 توك توك مخالف و11 دراجة نارية بدون لوحات فى حملة بالإسكندرية

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:39 م
ضبط 71 توك توك مخالف و11 دراجة نارية بدون لوحات فى حملة بالإسكندرية حمله لضبط التوك توك المخالف
محمود عبد الراضى – أحمد حربى
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، حملة مُكبرة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة،  بدوائر أقسام المحافظة شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى والمرور والأقسام لضبط مركبات التوك توك و الدرجات النارية والتروسيكلات المخالفة وكذا إزالة الإشغالات .

وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط  71 مركبة توك توك ، 11 دراجة نارية بدون لوحات ، 8 تروسيكل، فى مجال ضبط المخالفات المرورية، وضبط  ، 39 مكبر صوت وسماعات ، فى مجال ضبط مخالفات المرافق .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.

 

 


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