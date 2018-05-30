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الأربعاء، 30 مايو 2018 03:16 م
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ضبط 49751 مخالفة مرورية فى حملات على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة

الأربعاء، 30 مايو 2018 02:16 م
ضبط 49751 مخالفة مرورية فى حملات على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حربى
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وجه قطاع الأمن العام، حملات مرورية وانضباطية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكن خلال الـ24 ساعة الماضية من ضبط 49751 مخالفة مرورية متنوعة.

تم التنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة للمرور، لتكثيف الحملات المرورية على مواقف سيارات "الأجرة، السرفيس"، لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لكافة صور المخالفات "مواقف عشوائية، انتظار خاطىء"، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين.

وأسفرت الجهود خلال يوم 28 مايو عن ضبط (49751) مخالفة مرورية، وذلك على النحو التالى (7202 الإدارة العامة للمرور –  7373 القاهرة -7121 الجيزة – 3095 الإسكندرية-  367 مطروح – 2564 البحيرة - 1114 الغربية – 1300 المنوفية - 1676 كفر الشيخ – 1545 القليوبية - 1013 الدقهلية –  1220 الشرقية – 740 دمياط -  1279 الإسماعيلية - 1735 بورسعيد- 661 السويس– 43 شمال سيناء – 547 جنوب سيناء - 1024 الفيوم – 676 بنى سويف –  2277 المنيا –  1134 أسيوط  - 140 الوادى الجديد - 530 سوهاج -  983 قنا –  1517 الأقصر، 620 أسوان- 255 البحر الأحمر ) وأبرزها (277) زيادة التعريفة المقررة، (711) مواقف عشوائية ، (7472) إنتظار خاطئ ، 451 تحميل ركاب زيادة عن الحمولة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وجارى استمرار الحملات لضبط كل من يشكل مخالفة.


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