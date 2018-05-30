video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 30 مايو 2018 03:16 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 42 سلاح نارى و45 متهما ً و5032 هارب من حكم قضائى فى حملة بأسيوط

الأربعاء، 30 مايو 2018 02:14 م
ضبط 42 سلاح نارى و45 متهما ً و5032 هارب من حكم قضائى فى حملة بأسيوط ضبط عناصر خطرة بحوزتهم أسلحة نارية فى أسبوط
محمود عبد الراضى – أحمد حربى
إضافة تعليق

وجه  قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن أسيوط حملات أمينة  لإستهداف العناصر الإجرامية بالمحافظة وتمكن خلال 24 ساعة من ضبط " 42 قطعة سلاح نارى ، 45 من العناصر الإجرامية الخطرة ، وتنفيذ 5032 حكم قضائى.

و أسفرت الجهود خلال الحملات الأمنية المكبرة على دوائر أقسام ومراكز مديرية أمن أسيوط بالإشتراك مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى عن ضبط ( 42 ) قطعة سلاح نارى عبارة عن ( رشاش ، 8 بنادق آلية ، بندقية رصاص ، 13 بندقية خرطوش ، 2 طبنجة ، 17 فرد محلى الصنع ، 59 طلقة نارية مختلفة الأعيرة ) .

 

كما تم تنفيذ ( 5032 ) حكم قضائى عبارة عن ( 10 حكم جناية ، 1450 حكم حبس جزئى ومستأنف ، 3114 غرامة ، 458 مخالفة ) ، وتنفيذ ( 3 ) قرارات  إزالة خاصة بالعناصر الإجرامية ، وضبط دراجة نارية مُبلغ بسرقتها، وضبط شخص بحوزته ( 19 جرام من مخدر الهيروين ) ، وضبط  ( 106) قضية تموينية متنوعة .

وبلغ إجمالى العناصر الإجرامية الخطرة التى تم ضبطها ( 45 عنصر ) ، فتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 12 متهمًا بحوزتهم حشيش وأقراص مخدرة وهيروين فى حملات أمنية

حملات مكبرة بـ4 محافظات لتنفيذ الإزالة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والنيل

ضبط 71 توك توك مخالف و11 دراجة نارية بدون لوحات فى حملة بالإسكندرية

اخبار مصر

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

سلاح نارى حملة بأسيوط




لا تفوتك
رئيس هيئة الأرصاد الجوية: الصيف الحالى أكثر حرا من الماضى

رئيس هيئة الأرصاد الجوية: الصيف الحالى أكثر حرا من الماضى

فيديو وصور.. انطلاق قطار امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبى.. رئيس المعاهد لرئيس لجنة ومساعده بعد استبعادهم: حرام عليكم الإهمال ده.. الشيخ صالح عباس: انتهى زمن التسريب.. ولم نسجل أى حالات غش حتى الآن

فيديو وصور.. انطلاق قطار امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبى.. رئيس المعاهد لرئيس لجنة ومساعده بعد استبعادهم: حرام عليكم الإهمال ده.. الشيخ صالح عباس: انتهى زمن التسريب.. ولم نسجل أى حالات غش حتى الآن

سلاسل السوبر ماركت فيها دواء قاتل.. الصحة: التفتيش الصيدلى ليس له سلطة الرقابة على الأدوية المتوفرة بها.. وتحذر: سوء تخزينها يجعلها مسببة للسرطان.. والصيادلة: جميعها مغشوشة وتداولها جريمة عقوبتها الحبس والغرامة

سلاسل السوبر ماركت فيها دواء قاتل.. الصحة: التفتيش الصيدلى ليس له سلطة الرقابة على الأدوية المتوفرة بها.. وتحذر: سوء تخزينها يجعلها مسببة للسرطان.. والصيادلة: جميعها مغشوشة وتداولها جريمة عقوبتها الحبس والغرامة

صحيفة: محمد صلاح أصبح أكثر شعبية من رونالدو وميسى فى إسبانيا

صحيفة: محمد صلاح أصبح أكثر شعبية من رونالدو وميسى فى إسبانيا

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة