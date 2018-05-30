ضبط 42 سلاح نارى و45 متهما ً و5032 هارب من حكم قضائى فى حملة بأسيوط

محمود عبد الراضى – أحمد حربى

وجه قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن أسيوط حملات أمينة لإستهداف العناصر الإجرامية بالمحافظة وتمكن خلال 24 ساعة من ضبط " 42 قطعة سلاح نارى ، 45 من العناصر الإجرامية الخطرة ، وتنفيذ 5032 حكم قضائى.

و أسفرت الجهود خلال الحملات الأمنية المكبرة على دوائر أقسام ومراكز مديرية أمن أسيوط بالإشتراك مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى عن ضبط ( 42 ) قطعة سلاح نارى عبارة عن ( رشاش ، 8 بنادق آلية ، بندقية رصاص ، 13 بندقية خرطوش ، 2 طبنجة ، 17 فرد محلى الصنع ، 59 طلقة نارية مختلفة الأعيرة ) .

كما تم تنفيذ ( 5032 ) حكم قضائى عبارة عن ( 10 حكم جناية ، 1450 حكم حبس جزئى ومستأنف ، 3114 غرامة ، 458 مخالفة ) ، وتنفيذ ( 3 ) قرارات إزالة خاصة بالعناصر الإجرامية ، وضبط دراجة نارية مُبلغ بسرقتها، وضبط شخص بحوزته ( 19 جرام من مخدر الهيروين ) ، وضبط ( 106) قضية تموينية متنوعة .

وبلغ إجمالى العناصر الإجرامية الخطرة التى تم ضبطها ( 45 عنصر ) ، فتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.