ضبط عاطل وبحوزته بندقية خرطوش فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز قويسنا بمحافظة المنوفية ،من ضبط عاطل وبحوزتة بندقية خرطوش ،تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية ،إخطارا من الرائد مصطفى حسانين رئيس مباحث مركز قويسنا ،يفيد من ضبط "ع . ص . ع" 28عاما، دبلوم زراعة، ومقيم دائرة مركز قويسنا، وبحوزته بندقية خرطوش عيار، و 10 طلقات من ذات العيار، و فرد خرطوش عيار 16.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات ،تحرر عن ذلك المحضر اللازم .