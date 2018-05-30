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ضبط سلع تموينية وغذائية ومواد بترولية فى حملات مكبرة على مستوى الجمهورية

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:38 م
ضبط سلع تموينية وغذائية ومواد بترولية فى حملات مكبرة على مستوى الجمهورية حمله تموينيه - ارشفية
محمود عبد الراضى – أحمد حربى
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وجهت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة العديد من الحملات التموينية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن  وقطاع الأمن العام، أسفرت الحملات عن ضبط 37 قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، 268 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و 23 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و103 قضية فى مجال الغش التجارى، 924 قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين).

 

كما تم ضبط (46) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، 37 قضية فى مجال السجائر المهربة والبيع بأزيد من السعر الرسمى، 5 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر، (9) قضايا فى مجال الأسمدة والأعلاف الغير الصالحة للإستهلاك، ضبط (7) قضايا ألعاب نارية.

 

حيث تمكنت مباحث التموين بالقاهرة من ضبط عبدالحميد.أ.ع مسئول عن ثلاجة جبن "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الشرابية ، وبحوزته (16 طن جبنة مختلفة الأنواع) جميعها مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ إنتاج أو مدة صلاحية.

    

كما ضبطت مباحث التموين بالغربية (71 قضية تموينية متنوعة)، وفى أسيوط تم ضبط (106 قضية تموينية متنوعة) ، وفى بنى سويف  تم ضبط 8 رؤوس ماشية وزنت جميعها ٤ طن، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة  وجارى إستمرار الحملات.


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