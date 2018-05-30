صور.. وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره السودانى العلاقات الثنائية

(أ ش أ)

التقى وزير الخارجية السعودى عادل بن أحمد الجبير اليوم الأربعاء، مع نظيره السودانى الدرديرى محمد أحمد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين استعرضا، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، وسبل تعزيزها فى المجالات كافة.

يذكر أن وزير خارجية السودان الدرديرى محمد أحمد قد غادر القاهرة، فى وقت سابق اليوم، بعد زيارة استغرقت يوما واحدا، استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك فى مختلف المجالات.



جانب من اللقاء



وزير الخارجية السعودي ونظيره السوداني