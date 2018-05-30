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صور.. وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره السودانى العلاقات الثنائية

الأربعاء، 30 مايو 2018 08:20 م
صور.. وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره السودانى العلاقات الثنائية الجبير و الدرديرى محمد أحمد
(أ ش أ)
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التقى وزير الخارجية السعودى عادل بن أحمد الجبير اليوم الأربعاء، مع نظيره السودانى الدرديرى محمد أحمد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين استعرضا، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، وسبل تعزيزها فى المجالات كافة.

يذكر أن وزير خارجية السودان الدرديرى محمد أحمد قد غادر القاهرة، فى وقت سابق اليوم، بعد زيارة استغرقت يوما واحدا، استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك فى مختلف المجالات.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

وزير الخارجية السعودي ونظيره السوداني
وزير الخارجية السعودي ونظيره السوداني

 

وزير الخارجية السوداني
وزير الخارجية السوداني

 


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وزير الخارجية السعودى

الدرديرى محمد أحمد

السودان

السعودية




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