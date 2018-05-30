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صور.. مئات الأردنيين ينظمون وقفة بعمان رفضا لتعديلات قانون ضريبة الدخل

الأربعاء، 30 مايو 2018 03:03 م
صور.. مئات الأردنيين ينظمون وقفة بعمان رفضا لتعديلات قانون ضريبة الدخل مظاهرات فى الأردن
أ ش أ - تصوير أ ف ب
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نظم مئات الأردنيين اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مجمع النقابات المهنية فى عمان، رفضا لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذى أقرته الحكومة مؤخرا.

ورفع المشاركون فى الوقفة، لافتات حملت عبارات رافضة لمشروع القانون، داعين الحكومة إلى سحبه من التداول والإبقاء على القانون المعمول به حاليا.

وكان موظفون فى القطاعين العام والخاص الأردنيين قد نظموا اليوم إضرابا عن العمل، دعت إليه النقابات المهنية والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى بالمملكة، رفضا لمشروع القانون المعدل.

جانب من الوقفة
جانب من الوقفة

وجاءت الدعوة للإضراب عن العمل، الذى بدأ فى تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي) واستمر حتى الساعة الثانية بعد الظهر، بعد رفض رئيس الوزراء الأردنى هانى الملقى سحب مشروع القانون الذى لاقى رفضا من قبل شريحة واسعة من الأردنيين.

من جانبها، دافعت الحكومة الأردنية عن مشروع القانون، الذى قالت إنه لن يمس الشريحة الأكبر من الأردنيين، ويستهدف معالجة التجنب والتهرب الضريبى وتحسين الإدارة الضريبية وتعزيز الالتزام الطوعى للمكلفين وتوسيع القاعدة الضريبية.

وعم الإضراب عددا من المحال التجارية بالمملكة التى التزمت بدعوة النقابات المهنية ونقابات أصحاب العمل بالإضراب الكامل عن العمل، حيث وضع التجار لافتات على أبوابها كتب عليها "إضراب" و"لا لقانون الضريبة" و"مشارك فى إضراب الأردن" و"اضرب اليوم لأعيش غدا.. لا لقانون الضريبة".

كما استجاب الكادر الطبى والتمريضى فى عدد من مستشفيات المملكة بالمشاركة فى الإضراب، مع تأكيدهم على استثناء للحالات الطارئة والحرجة.

مئات الأردنيين ينظمون وقفة بعمان رفضا لتعديلات قانون ضريبة الدخل
مئات الأردنيين ينظمون وقفة بعمان رفضا لتعديلات قانون ضريبة الدخل

 

وقفة تحت عنوان معناش
وقفة تحت عنوان معناش

 

وقفة فى الأردن
وقفة فى الأردن

 


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