صور.. الأمين العام للأمم المتحدة يلقى خطبة عن التطرف من داخل مسجد فى مالى

كتب عبد الوهاب الجندى

التقى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، بعدد من القادة الماليين وسط مسجد بمنطقة موبتي، اليوم الأربعاء، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة، القادة والمصليين على مواصلة مكافحة الإرهاب والتطرف، وكذلك التصدى للمتشددين، المنتشرين فى صحراء مالى، والذين تسببوا فى مقتل العديد من المواطنين بسبب التفجيرات الانتحارية، المنفذه من قبل "الانتحاريين".

ومنتصف الشهر الجارى، أصيب 3 جنود من البعثة الأممية لحفظ السلام فى مالى إثر انفجار لغم أرضي، فى منطقة أجيلهوك .



الأمين العام للأمم المتحدة داخل مسجد



الأمين العام يصل مالي