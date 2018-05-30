صحيفة ألمانية: محام مصرى يطالب بتعويض مليار و384 مليون يورو من راموس

برلين (أ ش أ)

احتل مقاضاة محامى مصرى لراموس نجم ريال مدريد لاصابته النجم محمد صلاح فى نهائى دورى الأبطال بين ريال مدريد وليفربول وطلب المهاجم روبرت ليفادوفيسكى الرحيل عن صفوف نادى بايرن ميونخ على عناوين الصحف الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء رغم تناولها عدد من الموضوعات الأخرى.

فقد تصدرت صورة ليفاندوفسكى، نجم البايرن غلاف صحيفة "سبورت بيلد"، بعدما تقدم رسميًا بطلب للرحيل عن صفوف الفريق البافارى هذا الصيف.وكتبت الصحيقة، قائلة: "بايرن تم إخباره بشكل رسمى برغبة اللاعب فى الرحيل".

وتحت عنوان "جنون المال"، ذكرت صحيفة "فوسبال بيلد"، عدة وقائع مثيرة شهدتها الأيام الأخيرة، مثل مقاضاة محام مصرى لسيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، بعد تسببه فى إصابة محمد صلاح، نجم ليفربول.

وقالت الصحيفة فى عنوانها: "محام يقاض راموس ويطالب بمليار يورو تعويض.. مع 384 مليون يورو، مانشستر يونايتد يريد بيل.. نجوم جدد لريال مدريد مقابل 175 مليونا.. وكلوب يقتنص خدمات فابينيو مقابل 50 مليون يورو".

وأجرت الصحيفة حوارُا مع آريين روبن، نجم بايرن ميونخ، تحدث خلاله عن تطلعاته للموسم المقبل مع المدرب الجديد نيكو كوفاتش.

كما أبرزت تعاقد بوروسيا دورتموند مع ماريوس فولف، جناح آينتراخت فرانكفورت، بعقد يمتد لخمسة أعوام، مقابل 25 مليون يورو.

وتحدثت الصحيفة أيضًا عن إتمام شالكه وصيف البوندسليجا، صفقته الرابعة هذا الصيف، بضم ستيفين سكرزيبسكى مهاجم فريق يونيون برلين، المنافس بدورى الدرجة الثانية الألماني.

من جانبها وفى سياق مختلف، أكدت صحيفة "أبيندتسايتونج" خوض مانويل نوير، حارس منتخب ألمانيا مباراة النمسا الودية، السبت المقبل أستعدادا لمونديال روسيا.