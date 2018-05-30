شباب القادة تنظم حفل سحورها السنوى بحضور عدد من كبار المسئولين ورجال الأعمال 

نظمت مؤسسة شباب القادة، سحورها السنوى، وسط حضور عدد من كبار المسئولين ورجال الأعمال، وأساتذة الجامعات، وذلك فى إطار حرص المؤسسة على التواصل مع كافة شركائها والمهتمين برؤيتها لمستقبل أفضل لشباب مصر.

حضر الحفل كل من أحمد ابو هشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، وعمرو الحملاوى نائب رئيس مجموعة حديد المصريين وسالى صلاح الدين رئيس قطاع الاتصال والعلاقات العامة بالمجموعة، ونجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بشركة المصرية للاتصالات، وأحمد صلاح رئيس قطاع التدريب بالشركة، والدكتور أحمد الشقنقيرى مدير إدارة الشئون القانونية بشركة إعلام المصريين، وأحمد وصفى المدير التنفيذى لشركة Awstreams.

والمهندس شريف بركات رئيس القطاع التجارى ونائب رئيس شركة سامسونج مصر، وهدير حسن المدير الإقليمى لشركة إينفو فورت، والدكتور خالد وصفى مدير عام شركة المركز الطبى لسكك حديد مصر والأستاذ احمد محسن المدير التنفيذى لشركة bybike.

كما شرف المؤسسة الأستاذ الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون المجمتع والبيئة، والدكتور شريف قاسم عميد كلية تجارة بجامعة المُستقبل، والدكتورة أمنية حلمى وكيل كلية اقتصاد وعلوم سياسية بجامعة القاهرة، وأشرف حافظ مدير عام رعاية الطلاب بأكاديمية السادات، وشارك فى السحور عدد من طلاب الجامعات المتقدمين لبرنامج المؤسسة وأسرة ميكا بكلية هندسة جامعة عين شمس.

ومن جانبه عبر أحمد فتحى المدير التنفيذى لمؤسسة شباب القادة، عن بالغ سعادته بحضور شركاء المؤسسة فى تأهيل الشباب حفل السحور، متمنياً دوام التعاون المثمر من أجل تقديم الأفضل لشباب المنطقة خلال الفترة المقبلة.



رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وشباب القادة فى حفل سحور