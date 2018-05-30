شاهد فى دقيقة.. مئات المليارات تضيع على خزانة الدولة بسبب دعم الوقود

تسببت سياسة دعم منتجات الوقود "غير الرشيدة" فى التأثير سلبا على موازنة الدولة والتى أصبحت تعانى من ارتفاع عجز الموازنة، واضطرار الدولة إلى الاستدانة لتغطية هذا العجز، ما يزيد من تكلفة "فوائد الديون" التى أصبحت اليوم المصروف الأكبر فى الموازنة، فى مقابل ذهاب الدعم إلى بعض من لا يستحقون مثل مالكى السيارات الفارهة وغيرهم.
وفى الفيديو الذى تقدمه "اليوم السابع" لقرائها يوضح تكلفة فاتورة "الدعم" على موازنة الدولة، وتحولها إلى عبء كبير خاصة فى ظل الارتفاع العلامى لأسعار البترول واقترابه لأول مرة منذ سنوات إلى سقف الـ 80 دولار للبرميل.
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عدد الردود 0
بواسطة:
Gems
تمهيد
وايه المطلوب بالضبط ساعتك فاضل ايه يتعمل لما البنزبن ساعتك زاد 3 مرات فى سنه..واشمعنى لما البترول بيزيد بتزودوا البنزين والعكس لا يحدث اطلاقا البته صح والا مش صح كفايه بقى
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بواسطة:
احمد
حرام عليكم
ادعم المرتبات والمعاشات بما يعوض دعم الوقود وبلاش سياسة المواجهه دي حرام عليكم الجيب فاضي
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بواسطة:
صابر راضي قانع
الالحاح لن يغير الواقع
بالطبع دعم الوقود عبئ علي خزانه الدوله. ولذلك تم تخفيض الدعم مرتين خلال مده قصيره. وفي كل مره ترتفع اسعار حميع انواع السلع والخدمات. وبالتوازي مع تخفيض قيمه الجنيه المصري الي اقل من النصف وثبات قيمه المرتبات اصبحت الحياه شبه مستحيله. فأي زياده اضافيه ستكون بمثابه الكارثه. افعلوا ماشئتوا ولكن لا تتنصلوا من المسئوليه اذا ما فلت الزمام لا قدر الله
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بواسطة:
Sherif
More and simple
You need to keep provide more information with a very simple way to none educated people to understand well why the government must change the price . well done Guys.
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بواسطة:
ابن مصر
ايه الحكاية
منذ الامس وجميع المواقع تكتب عن دعم الوقود والمليارات التى تدفع فى دعم الوقود اكيد وراء هذه الاخبار قرارات بزيادة الاسعار