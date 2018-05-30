شاهد فى دقيقة.. مئات المليارات تضيع على خزانة الدولة بسبب دعم الوقود

تسببت سياسة دعم منتجات الوقود "غير الرشيدة" فى التأثير سلبا على موازنة الدولة والتى أصبحت تعانى من ارتفاع عجز الموازنة، واضطرار الدولة إلى الاستدانة لتغطية هذا العجز، ما يزيد من تكلفة "فوائد الديون" التى أصبحت اليوم المصروف الأكبر فى الموازنة، فى مقابل ذهاب الدعم إلى بعض من لا يستحقون مثل مالكى السيارات الفارهة وغيرهم.

وفى الفيديو الذى تقدمه "اليوم السابع" لقرائها يوضح تكلفة فاتورة "الدعم" على موازنة الدولة، وتحولها إلى عبء كبير خاصة فى ظل الارتفاع العلامى لأسعار البترول واقترابه لأول مرة منذ سنوات إلى سقف الـ 80 دولار للبرميل.