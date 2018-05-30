س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قضية تنظيم "ولاية سيناء" ومخططاته الإرهابية

كتب محمد محسوب

عشرات الخلايا الإرهابية تدرجها المحاكم المصرية المختلفة ضمن قوائم الإرهاب، نظرا لما تقوم به من أعمال إرهابية تهدد أمن وسلامة الوطن، لعل آخرها تنظيم جماعة ولاية سيناء، والذى أدرجت محكمة جنايات القاهرة، المتهمين به على تلك القوائم ونشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

"اليوم السابع" يجيب فى التساؤلات التالية على كافة الأسئلة المتعلقة بالقضية والجرائم التى ارتكبها المتهمون، والخطط الإرهابية التى تمكن الأمن من احباطها:

- من هو زعيم التنظيم؟

متهم يدعى على سلمان على سالم الدرز قام بإعادة هيكلة التنظيم واستقطاب عناصر جديدة لصفوفه.

- ما هو عدد المتهمين فى القضية أو أفراد التنظيم؟

بلغ عدد المتهمين فى القضية 241 متهما.

- ما هى الخطة الرئيسية للتنظيم؟

خطة التنظيم الرئيسية اعتمدت على برنامجا أعده رئيسه لإعداد عناصره للقيام بعمليات إرهابية فى إطار تنفيذ مخططات التنظيم العدائية.

- كيف نشر التنظيم فكره؟

التنظيم اعتمد على الترويج الفكرى بإمداد عناصره بمطبوعات وإصدارات إلكترونية داعمة لأفكار التنظيم المتطرفة وعقد لقاءات تنظيمية بالأماكن العامة، وعبر مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة المعلومات، لتجنب رصدهم أمنيا تم خلالها تدارس تلك الأفكار والتوجيهات الفكرية لترسيخ قناعاتهم بها.

- كيف دعم التنظيم الجانب العسكرى له؟

التنظيم دعم نفسه عسكريا عن طريق إلحاق بعض عناصر التنظيم بمعسكراته الكائنة بمحافظة شمال سيناء لتلقى تدريبات متقدمة على أساليب العصابات، وكيفية تصنيع العبوات المفرقعة واستخدامها واستخدام الأسلحة النارية المختلفة، وقاموا بتصنيع العبوات المتفجرة.

- كيف بدأ التنظيم عملياته الإرهابية؟

التنظيم أطلق النيران على كمائن للجيش والشرطة وقام بقنص وقتل العديد من الضباط والأفراد والجنود واستولى على دبابات وتفجير مدرعات.

- وكيف حاول التنظيم إثارة الفتنة الطائفية ؟

التنظيم رصد دور العبادة الخاصة بالمسيحيين تمهيدا لاستهدافها بعبوات ناسفة.

- كيف حاول التنظيم ضرب الاقتصاد المصرى؟

التنظيم اضطلع برصد بعض السفن العابرة بقناة السويس وميناء دمياط تمهيدا لاستهدافها.

- كيف حاول التنظيم ضرب المؤسسات الحيوية بالدولة؟

التنظيم اضطلع برصد مقر إقامة رئيس الوزراء ورصد مبنيى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة وغيرها من المنشآت الحيوية.

-من الشخصيات التى رصدها التنظيم لمحاولة اغتيالها؟

التنظيم رصد شخصيات عامة مثل الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، الشيخ ياسر برهامى، والإعلامى إبراهيم عيسى وغيرهم .