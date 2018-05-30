سيدة بطنطا تدعى تعرضها للسرقة بعد طلب زوجها 50 ألف جنيه لإقامة مشروع

ادعت ربة منزل بطنطا، تعرضها لعملية سرقة 50 ألف جنيه على يد مجهولين يستقلون دراجة نارية عقب صرف المبلغ من البنك لزوجها، لإقامة مشروع، إلا أن جهود المباحث الجنائية بالغربية كشفت زيف كلامها وادعائها للواقعة، للتهرب من مطالبة زوجها لها بسحب المبلغ من رصيدها بالبنك حتى يتمكن من إقامة مشروع تجارى على غير رغبتها.

تلقى مأمور قسم أول طنطا، إشارة من شرطة النجدة، عن بلاغ "إبراهيم يوسف" بسرقة شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية حقيبة يد من زوجته وبداخلها مبلغ 50 ألف جنيه حال سيرها بشارع الشوربجى دائرة القسم.

انتقل الرائد محمد صقر رئيس وحدة مباحث القسم، لمكان البلاغ، وتقابل مع المجنى عليها "ع.ا.ع" 47 سنة ربة منزل، وبسؤالها أقرت بأنها سحبت 50 ألف جنيه من أحد البنوك بشارع البحر وحال سيرها بالشارع سرقها شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية بدون لوحات.

وبإخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، وجه بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، ضم العقيد وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا، وضباط مباحث قسم أول طنطا.

وبفحص كاميرات المراقبة بالعقارات والمحلات التجارية بخط سير المجنى عليها، تبين عدم مرور أى دراجات بخارية فى ذات توقيت البلاغ، وبفحص كاميرات البنك الخارجية والداخلية تبين ظهور المجنى عليها فى كاميرات البنك فى ذات اليوم، وبالاستعلام من إدارة البنك أفادت بعدم سحب المجنى عليها أى مبلغ.

وبتضييق الخناق عليها أقرت بأنها ادعت تعرضها للسرقة لمطالبة زوجها لها بالمبلغ لإقامة مشروع تجارى على غير رغبتها، فتحرر المحضر 17484 إدارى قسم أول طنطا، وبعرضها على النيابة قررت إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها.