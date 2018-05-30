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الأربعاء، 30 مايو 2018 10:37 ص
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سيارات إغاثة على الطرق والمحاور لمواجهة أعطال السيارات خلال شهر رمضان

الأربعاء، 30 مايو 2018 10:13 ص
سيارات إغاثة على الطرق والمحاور لمواجهة أعطال السيارات خلال شهر رمضان حملة مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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عززت اﻹدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور من انتشار الخدمات المرورية وتكثيف التواجد المرورى الفعّال وتسيير الحركة المرورية خلال شهر رمضان، مع ملاحظة حركة السيارات على الطرق والمحاور على مدار اليوم بالكامل، لإزالة أى معوقات مرورية من أعطال أو حوادث.
 
كما تم الدفع بسيارات الإغاثة المرورية والأوناش على الطرق لمواجهة أى أعطال أو حوادث، كما تم الدفع بالدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعى لمواجهة أى إشغالات تعيق الحركة المرورية فى مناطق نفق السلام وأعلي البحر الأعظم وأثر النبى والمحور.
 
تأتى تلك اﻹجراءات فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وبناء على تعليمات اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة بتكثيف انتشار الخدمات على الطرق.

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