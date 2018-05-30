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خالد صلاح
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سول: المفاوضات بين بيونج يانج وواشنطن تجرى بسلاسة

الأربعاء، 30 مايو 2018 08:56 ص
سول: المفاوضات بين بيونج يانج وواشنطن تجرى بسلاسة زعيم كوريا الشمالية
سول (أ ش أ)
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أوضح المكتب الرئاسى الكورى الجنوبى اليوم الأربعاء، أن المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة للتحضير لمحادثات القمة المرتقبة بينهما فى شهر يونيو المقبل، يبدو أنها تجرى بسلاسة.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مصدر فى المكتب الرئاسى فى سول قوله حول اجتماع بين وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو ونائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم فى كوريا الشمالية ومدير جبهة الوحدة فى الحزب كيم يونج-تشول فى نيويورك بالولايات المتحدة، إنه يأمل فى أن يحقق هذا الاجتماع نتائج مثمرة.

وذكر المصدر بشأن احتمال عقد القمة الثلاثية بين الكوريتين والولايات المتحدة للإعلان عن نهاية الحرب الكورية، أن ذلك يتوقف على نتائج القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

من ناحية أخرى ذكرت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، أنه بشأن مطالب كوريا الشمالية بإرجاع عاملاتها اللاتى لجأن إلى الجنوب، واحتجاجها على المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة أصرت الحكومة على موقفها لحل المشاكل مع كوريا الشمالية من خلال الحوار .

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المتحدث باسم الوزارة، فى مؤتمر صحفى دوري، قوله إنه بخصوص خطة الحكومة لإرجاع الهاربات الكوريات الشماليات إلى الشمال، فإن الحكومة تنظر فى برنامج تلفزيونى أثار الشكوك بشأن التهريب الإجبارى لهن، وأضاف أن إعلان بانمونجوم ينص على عقد اجتماع الصليب الأحمر لمناقشة كل القضايا على رأسها لم شمل الأسر المشتتة.

وسبق أن دعت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية فى مقال تحت عنوان "يجب حل المشكلة التى تنتهك حقوق الإنسان التى تسبب فيها حكومة الرئيسة السابقة بارك كون-هيه فى أسرع وقت ممكن" إلى إرجاع الهاربات الكوريات الشماليات.


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