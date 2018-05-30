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سقوط "مستريحة" بسوهاج استولت على 695 ألف جنيه من مواطنين بزعم توظيفها

الأربعاء، 30 مايو 2018 02:07 م
سقوط "مستريحة" بسوهاج استولت على 695 ألف جنيه من مواطنين بزعم توظيفها مستريحة الصعيد الجديدة
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حربى
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط سيدة بسوهاج متهمة بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، بلاغا من "عيد. م . ص" مواليد 1960، عامل زراعى، و2 آخرين جميعهم مقيمين بسوهاج، يفيدون فيه بأن "ياسمين . س . م" تلقت مبالغ مالية منهم بلغ إجمالها (695 ألف جنيه) بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنها لم تف بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وأكدت التحريات صحة البلاغ، وممارستها النصب والاحتيال على الشاكين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بقصد توظيفها، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على أرباح أو استرداد أموالهم.

تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتعهدت برد المبالغ المالية المستولى عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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