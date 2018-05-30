سقوط عاطل وزوجته تخصصا فى تزوير الشهادات الجامعية وترويجها عبر الإنترنت

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حربى

نجحت أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، فى ضبط شخص وزوجته كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير الشهادات الجامعية وترويجها على مواقع الإنترنت.

وتمكن قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من رصد أحد المواقع على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) يقوم بترويج وبيع الشهادات الجامعية المزورة، وتم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى تحديد مستخدم الموقع (عاطل - 33 سنة - مقيم بحدائق الأهرام - مطلوب ضبطه فى جناية تزوير ومحكوم عليه بالحبس فى 17 قضية تبديد) واشتراكه مع زوجته (ربة منزل - 35 سنة - محكوم عليها بالحبس فى 7 قضايا نصب وسرقة تيار كهربائى) فى تكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير الشهادات الجامعية وبيعها لعملائهما عن طريق البريد السريع مقابل مبالغ مالية يتحصلان عليها من خلال تحويلات بريدية.

تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما (2 طباعة ليزر ألوان، وماكينة طباعة أختام، وجهاز كمبيوتر، و2 هارد ديسك، وجهاز لاب توب، و46 حبارة، وسخان تغليف، وأوراق وأدوات تستخدم فى التزوير، و275 خاتم شعار الجمهورية لهيئات حكومية وجامعات مختلفة، وعدد كبير من الشهادات المزورة، وطبنجة صوت، وحوالات بريدية بمبالغ قدرها 54 ألف جنيه).

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.