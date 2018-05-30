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سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-5-2018 واستقرار العملة الامريكية

الأربعاء، 30 مايو 2018 10:09 ص
سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-5-2018 واستقرار العملة الامريكية دولار - أرشيفية
كتبت: دانه الحديدى
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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30-5-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، مسجلا وفقا لأخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 17.8 جنيه للشراء و17.9 جنيه للبيع.

 

وبمختلف البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، كالتالى..

 

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.8669 جنيه للشراء

17.9663 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.8 جنيه للشراء

17.9  جنيه للبيع

 

سعر الدولار
سعر الدولار

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.87 جنيه للشراء

17.97  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.87  جنيه للشراء

17.97  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

17.87 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

 

سعر الصرف للدولار
سعر الصرف للدولار

 

شريف سامى: 10 مؤسسات خيرية عالميا تدير أموالا بنحو 150 مليار دولار

 

خلال الأعوام القليلة الماضية، كان لافتاً للنظر انقسام موسم الإعلانات خلال شهر رمضان بين الشركات العقارية والاتصالات أو جمع التبرعات للمؤسسات الخيرية المختلفة، والتى تتزايد كل موسم بشكل كبير إلا أن تلك الحملات لم تتضمن ما استحدثته هيئة الرقابة المالية عام 2016 وهو صناديق الاستثمار الخيرية رغم ما توفره هذه الصناديق من وعاء لتجميع التبرعات والأموال المخصصة للأنشطة الاجتماعية وأعمال الخير لاستثمارها والصرف من عائدها على تلك الأنشطة، وبذلك تتحقق الاستدامة فى التمويل على مدى السنوات مما ييسر فى تخطيط النشاط ويدعم متطلبات التشغيل.

 

ومؤخراً أعلنت مؤسسة مصر الخير فى حفل استضافته هيئة الرقابة المالية وبحضور وزيرتى التضامن والاستثمار والتعاون الدولى عن البدء فى إجراءات تأسيس عدد من تلك الصناديق لتمويل أوجه النشاط الخيرى لديها، ومنذ أسابيع قليلة شهدنا إطلاق وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع بنك مصر أول صندوق استثمار خيرى استهدف دعم الرياضيين، كما سيتم إنشاء صندوق خيرى جديد لرعاية ذوى الإعاقة تساهم فى تأسيسية عدد من البنوك والمؤسسات المالية بحسب وزيرة التضامن غادة والى.

 


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