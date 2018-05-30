زعيمة حزب الخضر البريطانى تعلن عدم خوض انتخابات زعامة الحزب

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أعلنت زعيمة حزب الخضر البريطانى كارولين لوكاس، اليوم الأربعاء، عزمها عدم خوض الانتخابات على زعامة الحزب، مشيرة إلى أنه يجب على أى زعيم حزب أن يتخلى عن منصبه فى وقت ما ويترك الفرصة أمام الآخرين.

وترأست لوكاس - وهى البرلمانية الوحيدة عن الحزب فى مجلس العموم - الحزب بالاشتراك مع جوناثان بارتلى منذ عام 2016ّ، وفى إعلانها عدم خوضها لانتخابات زعامة الحزب الصيف المقبل، قالت لوكا، إنها ستركز على عملها فى البرلمان وفى دائرتها "برايتون"، وأضافت "اعتقد أن جوناثان وأنا أظهرنا قوة العمل معا، وحان الوقت لى أن أظهر قوة التخلى عن منصبى".