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رام الله تطالب بتدخل دولى عاجل لحماية الفلسطينيين من عدوان الاحتلال بغزة

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:09 م
رام الله تطالب بتدخل دولى عاجل لحماية الفلسطينيين من عدوان الاحتلال بغزة الرئيس الفلسطينى محمود عباس
كتب - محمود محيى
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أكد بيان لوزارة الإعلام الفلسطينية برام الله اليوم الأربعاء، أن إصرار جيش الاحتلال على مواصلة العدوان ضد أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، واستهداف القطاع لليوم الثانى يتطلب تدخلا دوليا عاجلا لحمايته.

 

وأضاف البيان الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن العدوان الجوى، والقصف المدفعى، واعتراض سفينة كسر الحصار وقرصنتها يعتبر إرهابا محموما، يظهر أن دولة الاحتلال لم تكتف بمذبحة الرابع عشر من مايو الجارى، التى استهدفت مسيرات العودة السلمية، بل تسعى للمزيد من استباحة الدماء، واستهداف الآمنين فى بيوتهم، وإكمال فصول انتهاك القانون الدولى.

 

وأشادت الوزارة الفلسطينية بجهود دولة الكويت الشقيقة، التى  قدمت أمس مسودة جديدة لمشروع قرار لمجلس الأمن حول إنشاء بعثة دولية لحماية أبناء الشعب الفلسطينى، ورأت أن رفض الولايات المتحدة المتوقع للمشروع رغم صيغته المُعدلة، يثبت أن إدارة البيت الأبيض الحالية تتحدى القانون الدولى، وتنقلب على قرارات الإدارة السابقة الرافضة للعدوان والاستيطان.

 

وحثت وزارة الإعلام الفلسطينية وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، على عدم الوقوع فى فخ المصطلحات الإسرائيلية، التى تُظهر العدوان كـ"حرب بين جيشين"، وتقدم الذرائع الواهية للنيل من أبناء الشعب الفلسطينى وتدمير بيوته ومؤسساته، واستهداف بنيته التحتية.


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