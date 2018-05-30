رئيس جامعة عين شمس: إنشاء معهد كونفوشيوس المتكامل بكلية الألسن على 3200 متر

كتب محمود راغب

افتتح الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس وسونغ بو المستشار التعليمي لجمهورية الصين بالقاهرة فصل كونفوشيوس بجامعة عين شمس بحضور الدكتور فتحي الشرقاوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مني فؤاد عميد كلية الالسن والدكتورة اسراء عبد السيد مدير مكتب التعاون الدولي بجامعة عين شمس ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة الصينية بكلية الألسن .

وفي كلمته أكد الدكتور عبد الوهاب عزت على ثقته في قدرة أعضاء هيئة التدريس بالقسم على تحقيق نجاحات كبيرة في مختلف الأوساط العلمية، مشيراً أن جامعة عين شمس بها أقدم قسم للغة الصينية بالشرق الأوسط حيث يتم تدريس اللغة الصينية منذ أكثر من 60 سنة بالجامعة.

وأعلن عزت عن إنشاء معهد كونفوشيوس المتكامل بكلية الألسن علي مساحة 3200 متر علي الطراز الصيني ويشمل حديقة صينية موسعة حيث يقوم بالتصميمات الهندسية نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة عين شمس.

وعن أهمية افتتاح فصل كونفوشيوس شدد الدكتور عبد الوهاب عزت على حرص جامعة عين شمس لفتح آفاق العلم والثقافة أمام أبنائها الطلاب في مختلف المجالات، الفنية ، الادبية ورياضية مما يؤدي لتعاون كامل لكليات عين شمس مع الجامعات الصينية لافتا إلى أهمية هذه الخطوة التي اتخذتها الجامعة كتمهيد لوجود هذا المعهد بجامعة عين شمس في نشر الثقافة الصينية وخلق فرص أفضل.

وأعرب سونغ بو المستشار التعليمي لجمهورية الصين عن سعادته بافتتاح كونفوشيوس بجامعة عين شمس اقد الجامعات تاريخاً وحضارة، وان هذا المعهد يساعد الطلاب علي دراسة اللغة الصينيه كما يحفز الطلاب الصينين علي الدراسة بجامعة عين شمس ، كما ان سفارة الصين تقدم كافة المساعدات التي يحتاج اليها اعضاء هيئة التدريس والطلاب عن طريق امدادهم بمدرسين ومترجمين.

وأشادت منى فؤاد بجهود إدارة الجامعة برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت التي كان لها بالغ الأثر في تفعيل هذه الاتفاقية .

كما أوضحت الدكتورة منى فؤاد عميد الالسن أن قسم اللغة الصينية بكلية الألسن يعد من أقدم وأعرق الأقسام العلمية المتخصصة في تعليم اللغة الصينية والتي تخرج منها أساتذة وخبراء في كافة المجالات.

كما عبر أساتذة وطلاب قسم اللغة الصينية عن شديد فرحتهم بهذا الحدث الهام مرددين عددا من الشعارات باللغة الصينية التي تعبر عن فخرهم بالانتماء لجامعة عين شمس.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة إسراء عبد السيد أن جامعة عين شمس سعت لتحقيق هذا الحلم منذ 14 عاما مؤكدة أن تدشين فصل كونفوشيوس داخل صرح تعليمي وأكاديمي وبحثي ذو سمعة دولية طيبة كجامعة عين شمس يعد حدث هام داخل كافة الأوساط العلمية الدولية يهدف إلى تبادل ثقافي علمي بين مصر والصين بالإضافة إلى دوره الهام في نشر الثقافة الصينية، وتدريس اللغة الصينية والبحوث الصينية، والترجمة وغيرها من المجالات.

يذكر أن الجامعة شكلت وفدًا رفيع المستوى برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة وعضوية كل من: مني فؤاد عميد كلية الألسن والدكتورة إسراء عبد السيد مدير مكتب التعاون ر محمد شريف القطب مدير وحدة تطوير المشروعات بالجامعة للقيام بزيارة دولة الصين.