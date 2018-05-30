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الأربعاء، 30 مايو 2018 07:41 م
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رئيس جامعة حلوان: 115 حالة غش و31 شغب بامتحانات نهاية العام

الأربعاء، 30 مايو 2018 07:00 م
رئيس جامعة حلوان: 115 حالة غش و31 شغب بامتحانات نهاية العام الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
وائل ربيعى
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أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن عدد حالات الغش بلغ بامتحانات نهاية العام بكليات الجامعة 115 حالة، كما أن هناك 31 حالة شغب داخل اللجان، مشيرا إلى أن كل هذه الحالات تمت إحالتها إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

 

وأضاف نجم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الامتحانات تتضمن 47 حالة طبية خاصة لأولئك أصحاب الظروف المرضية، كما أن هناك 3 حالات لطلاب محبوسين على ذمة قضايا، مشيرا إلى أن الجامعة استوفت جميع الإجراءات القانونية الخاصة بامتحان هؤلاء الطلاب.


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جامعة حلوان

حالات غش

امتحانات




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