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الأربعاء، 30 مايو 2018 03:23 م
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رئيس جامعة الأزهر يتفقد بوابة الطالبات الجديدة ويتابع امتحانات الدراسات الإنسانية

الأربعاء، 30 مايو 2018 02:41 م
رئيس جامعة الأزهر يتفقد بوابة الطالبات الجديدة ويتابع امتحانات الدراسات الإنسانية رئيس جامعة الأزهر يتفقد بوابة الطالبات
كتب لؤى على
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تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، أعمال الإنشاءات المتعلقة بالبوابة الجديدة لفرع كلية البنات بمدينة نصر بالقاهرة، وشدد على ضرورة الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، حرصا على راحة بناته الطالبات، وتيسير عملية الدخول والخروج خاصة خلال الزحام في الفترة الصباحية.

كما تفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، واطمأن على انتظام سير أعمال الامتحانات داخل اللجان.

وشدد رئيس الجامعة خلال جولته بلجان الامتحانات، على ضرورة توفير سبل الراحة والهدوء والرعاية للطالبات، والتأكد من مناسبة الأسئلة لوقت الامتحانات المحدد، وعدم خروجها عن المقرر والمشروح خلال المحاضرات، بالإضافة إلى ضرورة تواجد أستاذ المادة للإجابة عن كافة استفسارات الطالبات.



 

 


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