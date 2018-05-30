video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 30 مايو 2018 08:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الوزراء التونسى يدافع عن أداء حكومته

الأربعاء، 30 مايو 2018 08:04 ص
رئيس الوزراء التونسى يدافع عن أداء حكومته رئيس الوزراء التونسى يوسف الشاهد
(أ ف ب)
إضافة تعليق

دافع رئيس الوزراء التونسى يوسف الشاهد عن أداء حكومته إزاء الاحتجاجات التى تواجهها منذ اسابيع بما فى ذلك من ضمن حزبه مشددا على أن النمو تجاوز نسبة 2,5% فى الربع الأول من العام الحالي.

وصرح الشاهد فى كلمة بثها التلفزيون الرسمى: "الحكومة بالرغم من الوقت القصير نجحت فى تحقيق أهدافها" على صعيد "تحسين مؤشرات السياحة والاستقرار الأمنى وكسب الحرب ضد الإرهاب".

وأضاف ان النمو الذى استأنف بشكل محدود فى 2017 بعد سنوات من الجمود نتيجة تراجع السياحة، بلغ 2,5% فى الأشهر الأربعة الأولى من 2018 ومن المفترض أن يتجاوز نسبة 3% فى الفصل الثاني.

كما أقر بأن الحكومة اخفقت فى بعض المجالات خصوصا تراجع سعر صرف الدينار لكنه جدد التزامه إصلاح الضمان الاجتماعى والمؤسسات العامة التى تعانى من عجز كبير.

وقال الشاهد: "التونسيون ملّوا التجاذبات السياسية وانحدار الخطاب السياسى فى البلاد"، مضيفا انه من المقرر اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فى العام 2019، كما أشار إلى أن "الوقت حان لمسار إصلاحى داخل الحزب".

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس التونسى يدعو فى مؤتمر باريس إلى حل توافقى وشامل بين الفرقاء الليبيين

مجلس هيئة الانتخابات التونسية يعلن إعفاء رئيسه من مهامه

حركة نداء تونس تبحث سحب وزرائها من الحكومة

رئيس الوزراء التونسى

تونس

اخبار تونس

الحكومة التونسية




لا تفوتك
القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة