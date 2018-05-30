رئيس الوزراء التونسى يدافع عن أداء حكومته

(أ ف ب)

دافع رئيس الوزراء التونسى يوسف الشاهد عن أداء حكومته إزاء الاحتجاجات التى تواجهها منذ اسابيع بما فى ذلك من ضمن حزبه مشددا على أن النمو تجاوز نسبة 2,5% فى الربع الأول من العام الحالي.

وصرح الشاهد فى كلمة بثها التلفزيون الرسمى: "الحكومة بالرغم من الوقت القصير نجحت فى تحقيق أهدافها" على صعيد "تحسين مؤشرات السياحة والاستقرار الأمنى وكسب الحرب ضد الإرهاب".

وأضاف ان النمو الذى استأنف بشكل محدود فى 2017 بعد سنوات من الجمود نتيجة تراجع السياحة، بلغ 2,5% فى الأشهر الأربعة الأولى من 2018 ومن المفترض أن يتجاوز نسبة 3% فى الفصل الثاني.

كما أقر بأن الحكومة اخفقت فى بعض المجالات خصوصا تراجع سعر صرف الدينار لكنه جدد التزامه إصلاح الضمان الاجتماعى والمؤسسات العامة التى تعانى من عجز كبير.

وقال الشاهد: "التونسيون ملّوا التجاذبات السياسية وانحدار الخطاب السياسى فى البلاد"، مضيفا انه من المقرر اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فى العام 2019، كما أشار إلى أن "الوقت حان لمسار إصلاحى داخل الحزب".