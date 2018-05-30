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رئيس الحكومة التونسية: لست متشبثا بمنصبى ولا أعمل وفقا لطموح شخصى

الأربعاء، 30 مايو 2018 12:04 ص
رئيس الحكومة التونسية: لست متشبثا بمنصبى ولا أعمل وفقا لطموح شخصى يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية
أ ش أ
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أكد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية ، أنه غير متشبث بمنصبه وليس له أى طموح شخصى ، قائلا "المسؤولية أمانة وليست تشريفا " .

وأضاف الشاهد فى كلمة متلفزة له مساء اليوم ، أن الحكومة واصلت وستواصل العمل على الملفات وتقودها المصلحة الوطنية، قائلا "إذا البعض عندهم أجندتهم الخاصة .. فالمهم لدى المصلحة الوطنية".

واتفقت الأطراف الموقعة لوثيقة قرطاج على 63 نقطة بوثيقة قرطاج ٢ ، إلا أن الخلاف نشأ بينهم حول النقطة 64 المتعلقة بتغيير الحكومة، وحول ما إذا كان التغيير يشمل رئيس الحكومة أم لا .

واثر ذلك قرر رئيس الجمهورية التونسية الباجى قايد السبسى امس الاثنين تعليق العمل بوثيقة قرطاج ٢ إلى أجل غير مسمى عقب اجتماع الأطراف السياسية بقصر الرئاسة للمصادقة على الوثيقة التى تتضمّن أولويات الإصلاحات فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، إلى جانب إمكانية النظر فى تغيير الحكومة .


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