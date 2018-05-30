داعش يعلن مسئوليته عن مقتل 3 فى الهجوم الإرهابى بمدينة ليج البلجيكية

كتب أحمد عبد الرحمن ووكالات

تبنى تنظيم داعش اليوم الأربعاء، الهجوم المسلح الذى أودى الثلاثاء بحياة شرطيتين وطالب في مدينة لييج البلجيكية، وذلك في بيان نشرته "أعماق" الوكالة الدعائية للتنظيم الإرهابى.

وقال البيان إن "منفذ هجوم مدينة لييج شرقي بلجيكا هو من جنود داعش ونفذ العملية استجابة لاستهداف دول التحالف الدولى" الذي تقوده واشنطن ضد التنظيم المتطرف في سوريا والعراق.

وكانت قوات الأمن البلجيكية قتلت المهاجم بنجامين هرمان (31 عاما)، وتبين أنه من أصحاب السوابق، قبل أن يعتنق الاسلام ويسلك طريق التطرف خلال فترات سجنه.

وقالت النيابة العامة البلجيكية أن العناصر الأولى للتحقيق تكشف أن هجوم لييج "يمكن أن يكون اعتداء ارهابيا".

وتعرضت بلجيكا لهجمات إرهابية في 22 مارس 2016 أوقعت 32 قتيلا، واعقبت ذلك سلسلة هجمات استهدفت عسكريين وعناصر من الشرطة.