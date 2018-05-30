حملات مكبرة بـ4 محافظات لتنفيذ الإزالة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والنيل

محمود عبد الراضى – أحمد حربى

شنت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (المنيا ، قنا ، كفرالشيخ ، الغربية ) والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات إزالة مكبرة ، حيث قامت بتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ونهر النيل ومنافع الرى والصرف.

أسفرت الحملات عن تنفيذ إزالة 77 حالة تعدى متنوعة بالمنيا، و تنفيذ إزالة 49 حالة تعدى متنوعة فى قنا، 23 حالة تعدى متنوعة فى كفرالشيخ، وتنفيذ إزالة 17حالة تعدى متنوعة فى الغربية.

كما نجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى تنفيذ إزالة 11حالة تعدى على الأراضى الزارعية، بدائرة مركز شرطة قها بمحافظة القليوبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى مواصلة الحملات، لتأمين تنفيذ إزالة التعديات المتنوعة.