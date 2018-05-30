حماية المستهلك: إعداد مدونة أخلاقيات العمل لمخاطبة "التاجر الأمين"

كتب مدحت وهبة تصوير حسام عاطف

أكد اللواء الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، انه سيتم إعداد مدونة اخلاقيات العامل للتجار تسمى " التاجر الأمين " وذلك لمخاطبة كل تاجر أمين وشريف، حيث ستتضمن المدونة كل المحاور التًى يجب أن يلتزم بها التاجر سواء من خلال تقديم منتجات جيدة وباسعار مناسبة كما سيتم إعداد أيضا مدونه أخلاقيات العمل للعاملين بالجهاز قائلا:" سأكون اول واحد سيوقع على المدونة حتى نلتزم بها امام الرأى العام".

واضاف اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك خلال اجتماع جهاز حماية المستهلك، بحضور احمد سمير المدير التنفيذى للجهاز وممثلى الجمعيات الأهلية العامة فى هذا المجال، حيث يعد أول اجتماع لمجلس الإدارة بعد تشكيله الجديد أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين يعمل بفكر مجتمعى مؤسسى وأن الجهود اللى تمت خلال الفترة الماضية تؤكد حرص الوزير على توفير السلع والمنتجات بكميات كبيرة.