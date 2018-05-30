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الأربعاء، 30 مايو 2018 07:39 م
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حبس المتهم بالهروب من قسم ثانى العاشر 4 أيام وإخلاء سبيل 4 من رجال الشرطة

الأربعاء، 30 مايو 2018 02:47 م
حبس المتهم بالهروب من قسم ثانى العاشر 4 أيام وإخلاء سبيل 4 من رجال الشرطة حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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قررت نيابة العاشر من رمضان بالشرقية، برئاسة خالد صلاح مدير النيابة، حبس السجين المتهم بالهروب من داخل قسم ثانى العاشر، أثناء الزيارة، أمس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب الإفراج عنه فى القضية المتهم فيها، كما قررت النيابة إخلاء سبيل 4 من رجال الشرطة من قوة قسم ثانى العاشر من رمضان، بعد سؤالهم فى الواقعة.

وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بهروب أحد المساجين المحتجزين بقسم ثانى العاشر من رمضان، أثناء الزيارة.

وتبين من التحريات الأولية، أن الزيارة الأسبوعية لقسم ثانى العاشر كان المقرر لها أمس، وأن المتهم "أسامة ر ع" 35 سنة، مقيم عزبة الهجانة المعصرة حلوان، المحبوس على ذمة القضية رقم 1625 جنح قسم ثانى لسنة 2018، كان لديه زيارة من زوجته، وأثناء الزيارة تصادف دخول مأمورية من المحتجزين العائدين من النيابة، وكانت قوات التأمين مشغولة معهم، فاستغل السجين الأمر، وقام بارتداء تشيرت فوق ملابسه، ولاذا بالفرار.

وبعد الانتهاء من الزيارة، تبين عدم تواجده، وبعد ساعات من اكتشاف الواقعة، تمكنت مأمورية من ضباط البحث الجنائى بقسم ثانى وفرع العاشر من ضبط السجين وإعادته لمحبسه، وتبين أنه محتجز بتاريخ 7 مارس، على ذمة قضية تحرش وهتك عرض، وأنه عامل بإحدى الشركات بالعاشر من رمضان، وجارى اتخاذ الإجراءت القانوينة.

 


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