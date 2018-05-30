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تنفيذ 3744 حكما قضائيا وتحصيل 23 ألف جنيه غرامات خلال 24 ساعة بالغربية

الأربعاء، 30 مايو 2018 12:09 ص
تنفيذ 3744 حكما قضائيا وتحصيل 23 ألف جنيه غرامات خلال 24 ساعة بالغربية حبس - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون، والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

 

وأسفرت جهود الحملة المكبرة عن تنفيذ 3744 حكما قضائيا، منهم 4 هاربين من أحكام فى جناية، وضبط 1382 هاربا من أحكام فى الحبس الجزئى والمستأنف، و2297 هاربا من أحكام فى غرامة و61 هاربا من حكم فى مخالفة، وتحصيل 23 ألف جنيه غرامات وتم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.

 


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