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تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على وزارة الداخلية الأفغانية

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:56 م
تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على وزارة الداخلية الأفغانية الشرطة الأفغانية -أرشيفية
رويترز
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أعلن تنظيم داعش، اليوم الأربعاء، مسؤوليته عن الهجوم الذى استهدف مقر وزارة الداخلية الأفغانية فى كابول اليوم الأربعاء لكن لم يذكر دليلا على صدق زعمه، ونشر التنظيم بيان إعلان المسؤولية عبر وكالة أعماق التابعة له.

وشن مسلحون هجوما على وزارة الداخلية الأفغانية فى كابول، اليوم الأربعاء، فقتلوا شرطيا وجرحوا خمسة أشخاص على الأقل، وذلك بعد أيام من توعد حركة طالبان باستهداف العاصمة الافغانية حيث يدفع المدنيون الثمن الاكبر للنزاع بين السلطات والمتمردين.

وهرعت القوات الخاصة إلى مكان الهجوم بعد أن فجر المسلحون ما قالت الشرطة إنه سيارة مفخخة عند نقطة التفتيش الاولى لمقر الوزارة بعد ظهر الاربعاء، ثم حاولوا اقتحام المبنى.

وأعلن قائد شرطة كابول داوود أمين إن "الاشتباك انتهى وقتل جميع المهاجمين على أيدى قوات الأمن بين الطوق الأمنى الأول والثانى" ،وأكد مصدر أمنى لوكالة أن عمليات التطهير جارية.

ولم تعلن اى مجموعة مسؤوليتها عن الهجوم. وقدم المسؤولون ارقاما مختلفة لعدد المهاجمين، فقالت الشرطة إن عددهم يتراوح بين ثلاثة وخمسة فيما اعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش أنهم كانوا عشرة على الأقل، وقال دانيش ايضا إن شرطيا قتل وجرح خمسة اشخاص.

واكد أن "الوضع تحت السيطرة الان" مضيفا بأن انفجارات اخرى يمكن أن تسمع فيما تقوم الشرطة بتفجير سترات انتحارية كان يحملها المهاجمون.

 


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