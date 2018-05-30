تعرف على إجراءات وزير الصحة لإعادة هيكلة التأمين الصحى × 7 معلومات

كتب وليد عبد السلام

يسعى وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، إلى إعادة هيكلة هيئة التأمين الصحى الجديد، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور خاصة مع اقتراب تطبيق التأمين الصحى الجديد.

"اليوم السابع" يستعرض الإجراءات الجديدة لوزير الصحة للارتقاء بخدمات التأمين الصحى قبل تطبيق المنظومة الجديدة، فى نقاط محددة كالتالى:

1- بتطبيق نظام "دورة المريض" المقرر تطبيقة بالوحدات الصحية بنظام التأمين الصحى الجديد.

2- تطبيق التحويل الطبى للمرضى بنظام مميكن يربط العيادات بالمستشفيات

3- إنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية فى مستشفيات التأمين الصحى

4- اطلاق موقع الكترونى لقوائم انتظار المرضى بمستشفيات وزارة الصحة مطلع شهر يونيه القادم

5- تشديد الرقابة على العاملين بمستشفيات التأمين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التى يتم رصدها

6- تطبيق " الملف الطبى الالكترونى الموحد" والذى يوضح أن كل مواطن مصري سيكون له ملف طبى وطبيب مسئول عنه.

7- إنهاء المشروعات الطبية المتعثرة بجميع المحافظات