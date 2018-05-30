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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

الأربعاء، 30 مايو 2018 10:21 ص
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع بمؤشراتها.
 
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14%، وهبط مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.29%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.24%.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03%، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.24%.
 
 
وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية وصل لمستوى 17,000 نقطة مرة أخرى وسط أحجام تداول متوسطة، مضيفة أن المؤشر من المحتمل أن يواجه . منطقة المقاومة 17,000-17,100 نقطة والتى قد تعوق المؤشر قليلاً  وفى حالة تخطيها يستهدف المؤشر مستوى 17,350 نقطة، وعلى الجانب الآخر فأن مستوى إيقاف الخسائر 16,600 نقطة بعد الارتفاع الأخير.
 
 
 

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