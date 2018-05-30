تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع بمؤشراتها.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14%، وهبط مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.29%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.24%.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03%، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.24%.
وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية وصل لمستوى 17,000 نقطة مرة أخرى وسط أحجام تداول متوسطة، مضيفة أن المؤشر من المحتمل أن يواجه . منطقة المقاومة 17,000-17,100 نقطة والتى قد تعوق المؤشر قليلاً وفى حالة تخطيها يستهدف المؤشر مستوى 17,350 نقطة، وعلى الجانب الآخر فأن مستوى إيقاف الخسائر 16,600 نقطة بعد الارتفاع الأخير.
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