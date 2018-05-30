تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب ، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 10.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 943.575 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى قيمة التداول على الأسهم 968 مليون جنيه، بحجم تداول 172 مليون ورقة مالية بعدد عمليات 19 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 56.91% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 31.78%، والعرب على 11.31% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 58.57% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.42%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 19.1 مليون جنيه، 76.4 مليون جنيه، 38.1 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 103.9 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 27.7 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 16760 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 2865 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 17029 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 847 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 2159 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 462 نقطة.

وارتفعت أسهم 26 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 120 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.