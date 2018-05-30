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الأربعاء، 30 مايو 2018 07:27 م
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تحطم مروحية فى مقاطعة نورث يوركشاير شرقى إنجلترا

الأربعاء، 30 مايو 2018 07:10 م
تحطم مروحية فى مقاطعة نورث يوركشاير شرقى إنجلترا تحطم مروحية- أرشيفية
(أ ش أ)
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أعلنت دائرة الإطفاء البريطانية، اليوم الأربعاء، تحطم مروحية فى حقل بالقرب من "ألدبورو" فى مقاطعة نورث يوركشاير فى شمال شرقى إنجلترا.

وأوضحت دائرة الإطفاء - فى بيان لها - أنه تم إرسال الإطفائيين إلى موقع الحادث قبل الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بوقت قصير، إضافة إلى وصول المسعفين وقوات الشرطة.

ورفضت وكالة إطفاء "نورث يوركشاير" تأكيد ما إذا كانت هناك إصابات، مضيفة أن رجال الإطفاء "يستخدمون بكرات خراطيم لإخماد الحريق".

وأكدت شرطة شمال يوركشاير أن الطائرة سقطت فى حقل محصول وتم تطويق المنطقة بالكامل، دون أن تضيف مزيدًا من التفاصيل.

 


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