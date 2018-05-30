تجديد حبس 3 من الألتراس 15 يوما بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا

والمتهمون هم كلا من محمد سعد، شادي غنيم، مصطفى اليمانى، ووجهت النيابة إليهم تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية و البعض الآخر تهمة الإنضمام إلى جماعة إرهابية.

كان عدد من أعضاء الرابطة توجه إلى المدرج الذي يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسى المدرجات.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلى مع مونانا الجابونى فى الدور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.