بلتون: تراجع أداء أسهم البنوك بعد انخفاض أسعار الفائدة

كتب هانى الحوتى

قالت شركة بلتون المالية، أن أداء غالبية أسهم البنوك شهد تراجعًا عن أداء السوق مع انعكاس اتجاه أسعار الفائدة فى الربع الأول من 2018، مما وضع نهاية لارتفاع هوامش فائدة البنوك، مضيفة على الرغم من التوقعات بهدوء تدريجى لهوامش الفائدة والعائدات على متوسط حقوق المساهمين، إلا أن البنوك شهدت أثرًا سلبيًا أكثر من اللازم جراء ذلك، حيث تستقر مضاعفات القيمة الدفترية للبنوك فى عام 2018 متوقع عند متوسط 1.5 مرة، أقل من مستوياتها التاريخية خلال الفترة من 2007-2010 (أكثر فترات النمو فى مصر) مقابل متوسط عائدات على حقوق المساهمين لعام 2018 متوقع عند 25%.

وأوصت بلتون، فى تقرير بحثى، بأسهم بنوك التجارى الدولى والبركة والتعمير والإسكان، لأنها بنوك تواصل العمل فى أوقات تغيرات السياسة النقدية. مشيرة إلى بنك أبو ظبى الإسلامى مصر فى ضوء الأرباح القوية المحتملة والتحسن الأخير الملحوظ فى مقاييس جودة أصوله.

كان الربع الأول من 2018 إيجابيًا بصفة عامة للبنوك المصرية، حيث سجلت نمو جيد بالأرباح التشلغيلية مع نمو أقوى من التوقعات للقروض فى ضوء استقرار جودة الأصول ومقاييس هيكل رأس المال.

أعلنت ستة بنوك من بين البنوك العشرة التى تغطيها بلتون (بإجمالى حصة سوقية 25%) عن نتائج أعمال إما أكبر بنحو طفيف/ أو وفق توقعاتنا. فضلًا عن ذلك، جاءت نتائج أعمال بنوك التعمير والإسكان وكريدى أجريكول وفيصل أعلى من توقعاتها وتقديرات السوق، بفضل نمو الأرباح من الفوائد بوتيرة أسرع من التوقعات فى (بنك التعمير والإسكان)، وبفضل رد مخصصات في(بنك كريدى أجريكول) وتسجيل مكاسب غير متكررة فى (بنك فيصل).

وكانت نتائج مصرف أبو ظبى الإسلامى الوحيدة التى جاءت أقل من توقعاتها، رغم تضاعف أرباحه مقارنة بالربع الأول من 2017، وذلك نتيجة ارتفاع المخصصات.

وبصفة عامة، ارتفعت أرباح البنوك بنسبة 32% مقارنة بالربع الأول من 2017 و22% مقارنة بالربع الرابع من 2017، مع متوسط عائدات على حقوق المساهمين بنحو 30% مقابل 25% فى الربع الرابع من 2017 و27% فى الربع الأول من 2017.

جاءت الأرباح مدعمة بارتفاع الأرباح التشغيلية (صافى الأرباح من الفوائد وغير الفوائد)، التى تقدمت بنسبة 22% على أساس سنوى و5% على أساس ربع سنوى، متفوقة على إجمالى النمو المحقق فى المصروفات التشغيلية (+11% على أساس سنوى، -4% على أساس ربع سنوي) ومصحوبة بانخفاض معدل الضريبة الفعلى لبعض البنوك (كريدى أجريكول مصر وأبو ظبى الإسلامى مصر وقناة السويس والبركة والبنك المصرى الخليجى وبنك التعمير والإسكان).