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بلتون: أرباح "كيما" ستقترب من مليار جنيه عام 2026\2027

الأربعاء، 30 مايو 2018 05:00 ص
بلتون: أرباح "كيما" ستقترب من مليار جنيه عام 2026\2027 سامح الترجمان رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية
كتب هانى الحوتى
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توقعت شركة بلتون المالية، أن يحقق مشروع شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما لإنشاء مصنع جديد لإنتاج الأسمدة النتروجينية يعمل بالغاز الطبيعى، نمواً بصافى الربح من 208 مليون جنيه فى عام 2016\2017 إلى 402.4 مليون جنيه فى عام 2019\2020 – أول سنة تشغيل كاملة – على أن يرتفع إلى 993 مليون جنيه فى عام 2026\2027، كما توقعت أن تنمو المبيعات الكلية من 607.8 مليون جنيه فى عام 2016\2017 إلى 3.8 مليار جنيه فى عام 2019\2020.

وقدرت شركة بلتون، المستشار المالى بدراسة الجدوى مشروع مصنع الأسمدة النتروجينية بالغاز الطبيعى، التكلفة الاستثمارية بحوالى 11.6 مليار جنيه، تم صرف حوالى 6.9 مليار جنيه حتى 31 ديسمبر لعام 2017، ووزعت مصادر التكلفة بين 7.2 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية و4.5 مليار جنيه عن طريق زيادات رأس المال والتدفقات النقدية للشركة.

وتتوزع حصص تحالف البنوك المانحة للتمويل بين البنك الاهلى المصرى بحصة إجمالية قدرها 2.1 مليار جنيه، والبنك العربى الإفريقى الـدولى بحصة مماثلة قدرها 2.1 مليار جنيه، وبنــك مصر بحصة قدرها 1,5 مليار جنيه ، وبنــك القاهرة بحصة قدرها 900 مليون جنيه، وبنك بلوم مصر بحصة قدرها 350 مليون جنيه، والبنك العقارى المصرى بحصة قدرها 50 مليون جنيه.


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