انفجار وإطلاق نار قرب مقر وزارة الداخلية الأفغانية

رويترز

سمع دوى انفجار كبير أعقبه إطلاق نار، اليوم الأربعاء، قرب مجمع وزارة الداخلية الأفغانية فى العاصمة كابول وقال مسؤولون من الشرطة داخل المجمع إنهم يعتقدون أن متشددين يشنون هجوما على الوزارة.

وتأتى واقعة اليوم بعد سلسلة من الهجمات المميتة فى كابول هذا العام أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وقتل ستة شرطيين على الأقل، اليوم الأربعاء، فى هجوم لحركة طالبان على مفوضية الشرطة فى كبرى مدن ولاية لوجار التى تبعد أقل من 70 كلم جنوب شرق كابول، كما أعلنت مصادر محلية لوكالة فرانس برس.

وبدأ الهجوم حوالى الساعة 5،00 بانفجار سيارة مفخخة أمام مركز بولى علم الرئيسى، كما ذكر المتحدث باسم الشرطة الإقليمية شابور احمدزأى.

وأضاف ان "ثلاثة رجال مسلحين اقتحموه بعد ذلك. وخلال نصف ساعة، قتل جميع المهاجمين. ويا للأسف، لقى ستة من عناصر الشرطة مصرعهم، وألحق الانفجار أضرارا بالمبنى".