اليوم السابع: "خريطة طريق للسيطرة على نزيف دعم الوقود"

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الخميس، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "خريطة طريق للسيطرة على نزيف دعم الوقود"، وفيه: 172 مليار جنيه تذهب للأغنياء والدولة تخسر 300 مليار.. غير المستحقين يحصلون على 40 ٪ من مخصصات الوقود.. وفرق السعر يكلف

الدولة 39 مليار جنيه، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة السادسة من النسخة الورقية.

وتقرأ أيضا، "التعليم تخاطب النائب العام لملاحقة صفحات الغش الإلكترونى"، وفيه: بيان الوزارة: أعمال الطباعة تمت فى جهة سيادية.. رئيس الامتحانات:

كاميرات فى اللجان للتأمين والمراقبة ولجنة عليا للأزمات فى كل محافظة للمتابعة.

وداخل العدد



ـ مواجهة بالصوت والصورة مع رئيس الصناعات الغذائية فى قضية الرشوة



ـ خالد صلاح يكتب: لا تقولوا للشباب..قاتلوا بمفردكم

ـ هيكتور كوبر يُجرب خطة « بدون صلاح » أمام كولومبيا



ـ تراجع عجز الموازنة لـ 10.9 % وزيادة دعم التموين لـ 47.5 مليار جنيه

ـ وزير الكهرباء: الإعلان عن الزيادة الجديدة فى الوقت المناسب



ـ أسرار حياة النقشبندى وسر الوصية التى كتبها قبل رحيله

ـ مديحة يسرى ترحل عن 97 عاماً.. عملت مع كبار النجوم أبرزهم عبدالوهاب وحليم وفوزى



