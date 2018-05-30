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اليد اليمنى للزعيم كيم كونج يصل نيويورك استعداد للقمة الأمريكية الكورية

الأربعاء، 30 مايو 2018 10:50 م
اليد اليمنى للزعيم كيم كونج يصل نيويورك استعداد للقمة الأمريكية الكورية زعيم كوريا ووزير الخارجية الأمريكي
(أ ف ب)
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وصل الجنرال كيم يونج شول الذى يعتبر الذراع اليمنى للزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، اليوم الأربعاء إلى نيويورك، حيث من المقرر أن يلتقى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو للاعداد للقمة التاريخية المرتقبة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالي.

ووصل الجنرال كيم يونج شول إلى مطار "جي. أف. كينيدى" على متن رحلة لشركة الطيران الصينية، بحسب ما نقل المتحدث باسم البعثة الكورية الشمالية لدى الامم المتحدة.

وهو المسؤول الكورى الشمالى الأرفع الذى يزور الولايات المتحدة منذ 18 عاما.

 

 

       

 


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