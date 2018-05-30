النيابة تطلب التقرير الجنائى حول احتراق برج تقوية شبكة محمول فى أكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تقرير المعمل الجنائي بشأن فحصه للأدلة الجنائية التى تم تجميعها من موقع الحريق الذى نشب ببرج تقوية شبكة محمول فى مدينة السادس من أكتوبر، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الحريق الذي نشب ببرج تقوية شبكة المحمول نتيجة ماس كهربائى، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتم السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل برج تقوية شبكة محمول فى أكتوبر، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.