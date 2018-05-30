المقاومة اليمنية على مشارف مطار الحديدة الدولى

أ ش أ

أحرزت المقاومة اليمنية المشتركة اليوم الأربعاء إنجازا جديدا على جبهة (الدريهمي) جنوبى مدينة الحديدة الساحلية، حيث باتت على مقربة من المطار الدولى .

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن مصادر ميدانية - لم تسمها - القول إن المقاومة تقدمت بعمق 3 كم، وباتت تبعد عن مطار الحديدة الدولى أقل من 6 كم، مشيرة إلى أن المواجهات امتدت إلى الطايف والمناطق الزراعية التى تتحصن فيها ميليشيات الحوثي.

وتقوم قوات ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية والتهامية بتمشيط المزارع، التى كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثى، وسط وصول تعزيزات للقوات المكلفة بتحرير مدينة الحديدة.

وقتل 58 مسلحا من ميليشيات الحوثى فى ضربات لقوات المقاومة اليمنية المشتركة بالتنسيق مع قوات التحالف العربى بالساحل الغربى باليمن.



ونقلت (سكاى نيوز) الإخبارية عن مصادر عسكرية - لم تسمها - القول إن 58 مسلحا حوثيا قتلوا جراء تلك الاشتباكات، وأنه بالتزامن مع هذه التطورات دفعت قوات المقاومة المشتركة بتعزيزات عسكرية نحو منطقة الحسينية فى الساحل الغربي.



ووفقا للمصادر، فإن ميليشيات الحوثى بدأت فى تنفيذ حملة اعتقالات واسعة بالحديدة.