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الأربعاء، 30 مايو 2018 10:40 ص
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المعمل الكيميائى يحدد مصير عاطلين ضبط بحوزتهما 910 جرامات لمخدر الفودو

الأربعاء، 30 مايو 2018 05:00 ص
المعمل الكيميائى يحدد مصير عاطلين ضبط بحوزتهما 910 جرامات لمخدر الفودو مخدر الفودو - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة الشرابية الجزئية، خبراء المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى، بفحص المضبوطات فى واقعة القبض على عاطلين وبحوزتهما كمية من مخدر الفودو، واعداد تقرير فنى بالمضبوطات، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ألقى رجال مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، القبض على كل من "على . م . ع" 33 سنة، عاطل، و"فكرى . م . ف" 38 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى 11 قضية آخرها قضية "مخدرات"، لمزاولتهما نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذان من دائرة قسم شرطة الشرابية مسرحاً لتجارتهما غير المشروعة.

 تم إعداد الأكمنة بأماكن ترددهما وتم ضبطهما أثناء تواجدهما بمنطقة سكنهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الفودو وزنت 910 جرامات، ومبلغ مالى، 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق والتى أمرت بما سبق.

 


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