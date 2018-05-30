المرور يشن حملات توعية ويوزع كتيبات على سائقى السيارات

كتب عبد الرحمن سيد

تستكمل الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية شن حملات توعية مرورية تحت مسمى الصلاحية الفنية للمركبات والفرامل، للحد من الحوادث، مع توزيع كتيبات على قائدى السيارات للتوعية والإرشادات المرورية.

تأتى تلك الحملات فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وتتفيذا لتعليمات اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، لمنع وقوع الحوادث المرورية على الطرق.