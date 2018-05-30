video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 30 مايو 2018 10:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المرور يشن حملات توعية ويوزع كتيبات على سائقى السيارات

الأربعاء، 30 مايو 2018 08:47 ص
المرور يشن حملات توعية ويوزع كتيبات على سائقى السيارات حملة مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
تستكمل الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية شن حملات توعية مرورية تحت مسمى الصلاحية الفنية للمركبات والفرامل، للحد من الحوادث، مع توزيع كتيبات على قائدى السيارات للتوعية والإرشادات المرورية.
 
 
تأتى تلك الحملات فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وتتفيذا لتعليمات اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، لمنع وقوع الحوادث المرورية على الطرق.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 7952 مخالفة مرورية متنوعة بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

ضبط 870 مخالفة دراجات بخارية بدون لوحات فى المحافظات

اخبار الحوادث

اخبار المرور

حملات مرورية

الطرق السريعة

الصلاحية الفنية

اخبار مصر

الحوادث




لا تفوتك
القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة