اللجنة الطبية للجرحى بتعز: تركيب أطراف لـ15 جريحا

أكدت اللجنة الطبية للجرحى فى محافظة تعز باليمن أنه تم اليوم، الأربعاء، تسفير 15 جريحا من مبتورى الأطراف إلى محافظة مأرب لتركيب اطراف صناعية، حسبما أكد نجيب القحطانى مدير المكتب الإعلامى لمحافظة تعز.

كما أكدت اللجنة الطبية للجرحى أنه سيتم تقديم جميع إجراءات الرعاية الطبية المطلوبة للمبتورين وأنه تم نقلهم إلى محافظة مأرب لتلقى علاجهم فى مركز متخصص بتركيب الاطراف الصناعية.

ومن جهة أخرى تفقد العميد منصور الأكحلى مدير عام شرطة محافظة تعز أعمال الترميم الجارية لمبنى إدارة شرطة تعز الواقع فى منطقة العرضى بحى الجحملية، واطلع أثناء زيارته على أعمال الترميمات الجارية فى المبنى التى تتم على قدم وساق.

وقال العميد منصور الأكحلى إن زيارته تأتى للاطلاع عن قرب على نسبة الإنجاز فى أعمال الترميم والتجهيزات فى مبنى الشرطة.

تمهيدا للانتقال إلى المبنى بعد استكمال ترميمه حتى يتم الانتقال الفعلى إلى مبنى ادارة شرطة تعز، والبدء عقب ذلك بممارسة عمل ادارة شرطة تعز من مبناها الرئيسى الواقع فى حى الجحملية، بناء على التوجيهات الصادرة من الدكتور أمين أحمد محمود محافظ محافظة تعز القاضية بإعادة تفعيل العمل فى مؤسسات الدولة فى جميع مناطق تعز وإعادة تطبيع الحياة العامة فى كل المربعات.

وشكر العميد الأكحلى محافظ محافظة تعز على جهوده المكثفة والمبذولة فى إعادة تجهيز مبانى ومؤسسات الدولة، ومتابعته اليومية على مستوى الإنجاز لأعمال الترميم فى مبانى ومقار المؤسسات الحكومية.

وحرص المحافظ الشديد على سرعة إنجاز أعمال الترميمات وعودة الدولة فى جميع مربعات المحافظة وممارسة أعمالها من مقارها الرئيسية.

كما قام العميد الأكحلى بزيارة حديقة جاردن سيتى، واطلع على عودة الحياة فى الحديقة، وإعادة تفعيل عملها كمتنفس للأطفال فى تعز فى ظل الحصار المفروض على محافظة تعز من قبل مليشيات الحوثيين.

كما اطلع العميد متصور الأكحلى على مستوى الإجراءات الأمنية الخاصة بتأمين الحديقة، ومدى توفر الأمن اللازم للعوائل واطفالهم، وحث رجال الأمن على الحرص على عدم تعكير فرحة الأطفال وٱسرهم.

كما حث الأكحلى جنود الأمن المكلفين بحماية الحديقة على المزيد من اليقظة والانتباه، خاصة وان عيد الفطر على الأبواب، الأمر الذى ستتضاعف معه مهام الحماية الأمنية للحديقة.

نتيجة للازدحام التى ستشهده حديقة جاردن سيتى فى إجازة عيد الفطر المبارك.