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الأربعاء، 30 مايو 2018 03:23 م
خالد صلاح
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الكويت تعلن استمرار تسجيل أصحاب الشهادات القديمة بالجامعات المصرية

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:09 م
الكويت تعلن استمرار تسجيل أصحاب الشهادات القديمة بالجامعات المصرية وزارة التعليم العالى
الكويت (أ ش أ)
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أعلن نائب رئيس الهيئة الإدارية فى الاتحاد الوطنى لطلبة الكويت فرع مصر صالح العازمى استمرار عمليات التسجيل فى الجامعات والكليات المصرية لمرحلة البكالوريوس، بينما تنطلق فترة التسجيل الخاصة لطلبة الدراسات العليا (ماجستير – دكتوراة) فى الأول من أغسطس المقبل.

وقال العازمى - فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء " أن هناك أعدادا كبيرة من أصحاب الشهادات القديمة تنتظر التسجيل فى الجامعات المصرية، وذلك بعد صدور الحكم النهائى خلال الفترة المقبلة"، معربا عن تخوفه من إرجاع الحكم الأوّلى الذى صدر يوم الأربعاء الماضى، بإيقاف قرار منع أصحاب الشهادات الدراسية القديمة من حملة الثانوية العامة التى مضى عليها أكثر من عامين بالتسجيل فى الجامعات المصرية خلال حكم الاستئناف.

وأضاف " أن قرارات ديوان الخدمة المدنية الكويتى كانت فى الماضى تفتح الباب أمام كل من يرغب فى استكمال دراسته الجامعية بمنحه التفرغ الدراسى الذى يخوله لذلك، فقد كنا نرى ابتعثات أبناء الوطن المخلصين من جهات العمل، لكننا اليوم نشعر بأن ذلك التوجه الراقى أصبح شبه معدوم بسبب القرارات الكثيرة لديوان الخدمة التى قيدت كثيرا من أبناء الكويت ومنعتهم من استكمال تعليمهم الجامعي؛ خوفا على وظائفهم أو الخصم من رواتبهم، ولا ندرى كيف نسير، ولا إلى أين نتجه".

وأشار إلى أن خطة البعثات الخارجية التى تعتمدها وزارة التعليم العالى الكويتية تشمل الطلبة الراغبين فى الدراسة بمصر لكن ليس فى جميع التخصصات، منوها بأنهم سيتقدمون بالتماس نظرا لأن هناك العديد من الطلبة الذين يرغبون فى الابتعاث عن طريق الوزارة إلى الجامعات المصرية لاحتوائها على عديد من التخصصات العلمية والأدبية.

 


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