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القومى للإعاقة يشارك بورش " ليالي رمضان التراثية" بوزارة الثقافة

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:45 م
القومى للإعاقة يشارك بورش " ليالي رمضان التراثية" بوزارة الثقافة ورش "ليالي رمضان التراثية"
كتب محمود راغب
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واصل المجلس القومي لشئون الإعاقة اليوم الأربعاء مشاركته في ورش "ليالي رمضان التراثية" التي تنظمها الإدارة العامة لثقافة القرية بوزارة الثقافة للأشخاص ذوي الإعاقة لليوم السابع على التوالي، بشارع المعز .
 
ويقوم مجموعة من الفنانين بوزارة الثقافة بتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على كيفية التشكيل بالسلك النحاسي وصناعة الخيم، لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية، وإتاحة الفرصة لهم للتعرف على الصناعات الثقافية التراثية، وتنمية روح الإبداع لدى جمهور المشاركين فيها.
 
وتبدأ الورش في عملها يومياً من الساعة الثامنة والنصف مساءً حتى الساعة الحادية عشر مساءً،  ومن المقرر أن تنتهي في عملها غداً الخميس 31 مايو.
 
 

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