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القبض على مزارع هارب من 53 حكما قضائيا فى الإسماعيلية

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:20 ص
القبض على مزارع هارب من 53 حكما قضائيا فى الإسماعيلية حبس
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز الإسماعيلية من القبض على مزارع هارب من 53 حكما قضائيا بلغ إجمالى العقوبة فيها 53 سنة فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام ضباط مباحث مركز الإسماعيلية بضبط المتهم "محمد.س.ا" 57 عاما مزارع مقيم دائرة مركز أبوصوير مطلوب التنفيذ عليه فى 53 حكما قضائيا بلغ إجمالى العقوبة فيها بالحبس 52 سنة تقريبا.

 

تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 


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